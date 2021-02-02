Ребенок выжил после падения с третьего этажа дома на Ботанике

Столичная полиция сообщила подробности об очередном инциденте, связанном с падением оставленного без присмотра ребенка из открытого окна.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Трехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже жилого блока на улице Индепенденцей в столичном секторе Ботаника.

Малыш на несколько мгновений остался вне поля зрения матери, но этого хватило, чтобы он забрался на кресло, стоящее у окна, затем на подоконник и выпал в открытое окно, сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь столичного управления полиции Светлана Скрипник.

"На данный момент состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Мы собираемся установить точно все обстоятельства, при которых произошел инцидент, чтобы можно было вынести решение об ответственности матери за происшедшее", - сказала Скрипник.

Мальчик был госпитализирован в муниципальную детскую клиническую больницу имени Валентина Игнатенко.

Это далеко не первый подобный случай в республике. В сентябре минувшего года двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Бендерах. Его госпитализировали в реанимационное отделение Бендерского центра матери и ребенка. А в августе двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа в спальном районе Кишинева на проспекте Мирчи чел Бэтрын.

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