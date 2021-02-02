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Многоэтажный жилой дом

Ребенок выжил после падения с третьего этажа дома на Ботанике

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (183)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210202/33462401/rebenok-vyzhil-posle-padeniya-s-tretego-etazha-doma-na-botanike.html

Столичная полиция сообщила подробности об очередном инциденте, связанном с падением оставленного без присмотра ребенка из открытого окна.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Трехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже жилого блока на улице Индепенденцей в столичном секторе Ботаника.

Малыш на несколько мгновений остался вне поля зрения матери, но этого хватило, чтобы он забрался на кресло, стоящее у окна, затем на подоконник и выпал в открытое окно, сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь столичного управления полиции Светлана Скрипник.

Руки
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"На данный момент состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Мы собираемся установить точно все обстоятельства, при которых произошел инцидент, чтобы можно было вынести решение об ответственности матери за происшедшее", - сказала Скрипник.

Мальчик был госпитализирован в муниципальную детскую клиническую больницу имени Валентина Игнатенко.

Это далеко не первый подобный случай в республике. В сентябре минувшего года двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Бендерах. Его госпитализировали в реанимационное отделение Бендерского центра матери и ребенка. А в августе двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа в спальном районе Кишинева на проспекте Мирчи чел Бэтрын.

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Тема:
События Кишинева (183)

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Теги:
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