Видео: чудесное спасение – девушка и юноша в Тирасполе провалились под лед

Молодой человек, провалившийся под лед, признался, что вместе с девушкой выпил вина, и взыграла романтика – захотелось пойти посмотреть на уточек.

ТИРАСПОЛЬ, 2 фев – Sputnik. В дежурную часть тираспольского Управления внутренних дел поздней ночью поступило сообщение от очевидцев о том, что в озере у епархии тонут люди. Девушка 15 лет была недалеко от берега, ее вытащили работники охраны Зеленого рынка до приезда правоохранителей.

Как рассказали в МВД Приднестровья, два экипажа батальона Патрульно-постовой службы, прибывшие к месту происшествия, увидели молодого человека почти на середине озера.

"Милиционеры начали подбираться к утопающему. Тонкий лед усложнил задачу. Сотрудники ППС вытащили на берег 19-летнего парня. Он почти не мог передвигаться. Правоохранители на руках донесли пострадавшего в машину", – пояснили в ведомстве.

Юношу и девушку доставили в лечебные учреждения. Девушку после осмотра врачами забрали родители. Ее другу понадобилась медицинская помощь.

В ходе разбирательства молодой человек признался: "Выпили вина и пошли смотреть на уточек".

Инспекторы по делам несовершеннолетних тираспольского Управления внутренних дел проводят разбирательство по факту происшествия.

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