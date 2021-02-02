Видео: чудесное спасение – девушка и юноша в Тирасполе провалились под лед

ТИРАСПОЛЬ, 2 фев – Sputnik. В дежурную часть тираспольского Управления внутренних дел поздней ночью поступило сообщение от очевидцев о том, что в озере у епархии тонут люди. Девушка 15 лет была недалеко от берега, ее вытащили работники охраны Зеленого рынка до приезда правоохранителей.
Как рассказали в МВД Приднестровья, два экипажа батальона Патрульно-постовой службы, прибывшие к месту происшествия, увидели молодого человека почти на середине озера.
Юношу и девушку доставили в лечебные учреждения. Девушку после осмотра врачами забрали родители. Ее другу понадобилась медицинская помощь.
В ходе разбирательства молодой человек признался: "Выпили вина и пошли смотреть на уточек".
Инспекторы по делам несовершеннолетних тираспольского Управления внутренних дел проводят разбирательство по факту происшествия.
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