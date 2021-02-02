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Лед на водоеме. Архивное фото

Видео: чудесное спасение – девушка и юноша в Тирасполе провалились под лед

© Sputnik / Kirill Shipitsyn
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210202/33463386/video-chudesnoe-spasenie-devushka-i-yunosha-v-tiraspole-provalilis-pod-led.html

Молодой человек, провалившийся под лед, признался, что вместе с девушкой выпил вина, и взыграла романтика – захотелось пойти посмотреть на уточек.

ТИРАСПОЛЬ, 2 фев – Sputnik. В дежурную часть тираспольского Управления внутренних дел поздней ночью поступило сообщение от очевидцев о том, что в озере у епархии тонут люди. Девушка 15 лет была недалеко от берега, ее вытащили работники охраны Зеленого рынка до приезда правоохранителей.

Как рассказали в МВД Приднестровья, два экипажа батальона Патрульно-постовой службы, прибывшие к месту происшествия, увидели молодого человека почти на середине озера.

ДТП с участием полицейской машины
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Фото – полицейская машина попала в ДТП: в салоне была задержанная
"Милиционеры начали подбираться к утопающему. Тонкий лед усложнил задачу. Сотрудники ППС вытащили на берег 19-летнего парня. Он почти не мог передвигаться. Правоохранители на руках донесли пострадавшего в машину", – пояснили в ведомстве.

Юношу и девушку доставили в лечебные учреждения. Девушку после осмотра врачами забрали родители. Ее другу понадобилась медицинская помощь.

В ходе разбирательства молодой человек признался: "Выпили вина и пошли смотреть на уточек".

Инспекторы по делам несовершеннолетних тираспольского Управления внутренних дел проводят разбирательство по факту происшествия.

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Теги:
чудесное спасение, провалился, лед, Приднестровье


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