Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, в каких регионах страны происходили пожары чаще всего, а также какие потери понесла республика из-за этих происшествий.

Государственный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы подбил статистику за 2020 год. Число пожаров в стране увеличилось в сравнении с 2019-м. За последние 12 месяцев в республике зарегистрировано 1758 возгораний.

В большинстве своем причины возникновения возгораний в стране связаны с человеческим фактором, а именно с нарушением правил противопожарной защиты и эксплуатации источников тепла либо с небрежностью.

Самым масштабным из них оказался пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича в Кишиневе. Ее легендарная концертная площадка и сцена знала таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Списка имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Трагедия случилась, когда филармония начала свой юбилейный, 80-й сезон.

Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Здание не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.

Три коллектива филармонии разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинев.

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