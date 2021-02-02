Видео: В Кишиневе две девушки попали в сексуальное рабство к таксисту-нелегалу

Водитель и его сожительница подозреваются в принуждении пострадавших к оказанию интимных услуг за деньги.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Двое уроженцев Штефан-Водского и Яловенского районов задержаны по подозрению в трафике людей, в том числе несовершеннолетних, в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Национального инспектората расследований во вторник.

В структуре отметили, что в 2020 году подозреваемые нашли двух девушек 15 и 22 лет из малообеспеченных семей и принудили их различными способами оказывать сексуальные услуги за деньги.

По данным следствия, 42-летний мужчина с судимостью и его 24-летняя спутница проживали вместе в съемной квартире в Кишиневе.

"Оказывая незаконные услуги такси, он нашел жертв, заставляя их жить вместе с ним и его сожительницей. У девушек отобрали телефоны и заставили оказывать сексуальные услуги как в этой квартире, так и по одному из адресов на улице Каля Мошилор. При этом они находились под постоянным наблюдением", – отметили в инспекторате.

Периодически жертв принуждали принимать наркотики, а затем заставляли поддерживать отношения с определенными клиентами, с которыми связывались через сайт с онлайн-объявлениями.

"Исходя из заявлений жертв, в день они обслуживали по 3-8 клиентов. Каждый платил от 500 до 800 леев. Деньги забирал подозреваемый, не делясь с жертвами. Их только кормили", – уточнили в структуре.

Подозреваемых задержали на 72 часа. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Полиция ищет других жертв этой пары.

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