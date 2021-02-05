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В селе Реча сбили пешехода.

Жертва тумана: пешехода сбили близ села на севере Молдовы

© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Перед ДТП автомобиль передвигался по проезжей части хаотично. В связи с этим водителя подвергли алкотесту, но тот оказался отрицательным. Причиной рокового удара могла стать плохая видимость в условиях тумана.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Автомобиль насмерть сбил пешехода на въезде в село Реча Рышканского района. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла примерно в 19.30. Погибшему было 69 лет, за рулем авто марки Mercedes Sprinter был 48-летний водитель. 

Авто двигалось по дороге хаотично, в связи с этим водителю провели алкотест, но алкоголя в выдыхаемом воздухе не выявили. 

Авария вблизи села Пересечина.
© Sputnik / Catalina Cernei
Видео: автомобиль сбил насмерть мужчину на трассе Кишинев-Оргеев

В полиции отметили, что на дорогах Молдовы сохраняется туман, в связи с этим в ведомстве напомнили основные правила движения в такую погоду. 

Главное строго соблюдать правила дорожного движения и указания знаков, подобрать приемлемую скорость, а также сохранять бдительность и осторожность на дороге, в условиях, когда пешеходов трудно заметить, особенно на маршрутах, соединяющих населенные пункты. 

Пешеходам в условиях плохой видимости и ночью следует носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы их было проще заметить, переходить дорогу только в положенном месте и на зеленый свет.

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