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Перинатальный центр

В центре Кишинева найден подкидыш

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (190)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210206/33520798/v-tsentre-chisinau-nayden-podkidysh.html

Младенца обнаружили на лестнице многоэтажного дома, расположенного на проспекте Штефана чел Маре. Правоохранительные органы начали расследование.

КИШИНЕВ 6 февраля - Sputnik. Грудного младенца днем шестого февраля в подъезде жилого дома в самом центре Кишинева обнаружил прохожий. Он и сообщил о происшествии в полицию. Ребенку две недели от роду. 

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи. Младенца осмотрели специалисты, возможно, ему понадобится медицинская помощь. Малыш госпитализирован в Первую горбольницу.

Начато расследование обстоятельств произошедшего, больше всего полицейских интересует личность человека, фактически бросившего ребенка на произвол судьбы. Открыто уголовное дело.

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Тема:
События Кишинева (190)

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Теги:
полиция, подкидыш


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