В центре Кишинева найден подкидыш

КИШИНЕВ 6 февраля - Sputnik. Грудного младенца днем шестого февраля в подъезде жилого дома в самом центре Кишинева обнаружил прохожий. Он и сообщил о происшествии в полицию. Ребенку две недели от роду.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи. Младенца осмотрели специалисты, возможно, ему понадобится медицинская помощь. Малыш госпитализирован в Первую горбольницу.

Начато расследование обстоятельств произошедшего, больше всего полицейских интересует личность человека, фактически бросившего ребенка на произвол судьбы. Открыто уголовное дело.

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