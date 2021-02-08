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ДТП в Рышканском районе

Серьезное ДТП в Рышканском районе: есть пострадавшие

© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Securitate Publică al IGP
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Скользкая дорога и несоблюдение скоростного режима привели к трагедии. В результате удара двух легковых авто погибли двое пассажиров одной из машин.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Смертельное ДТП произошло в селе Рэкэрия Рышканского района, два человека погибли, сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции.

Авария случилась в 7.38 утра, столкнулись два легковых автомобиля.

"56-летний водитель машины марки Volkswagen потерял управление и на повороте вылетел на встречную полосу. В результате произошло столкновение с авто марки Audi, за рулем которого был 28-летний мужчина", - говорится в сообщении полиции. 

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло из-за сложных погодных условий, а также из-за того, что водитель Volkswagen не соблюдал необходимый в нынешних погодных условиях скоростной режим.

В результате аварии два пассажира Volkswagen скончались на месте. Пассажир другого авто и оба водителя госпитализированы. 

Дождь зимой
© Sputnik / Mihai Caraus
Спасатели вынесли предупреждение из-за гололедицы

Правоохранители уточнили, что обе машины были оснащены зимними шинами. 

В связи с неблагоприятной погодой и сформировавшейся гололедицей на дорогах в полиции рекомендуют отказаться от поездок без острой необходимости. Если за руль приходится сесть, то необходимо адаптировать скоростной режим по погоде, соблюдать дистанцию от других участников трафика и сохранять бдительность.

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