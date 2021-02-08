Видео: чудеса бывают — семья выжила в жутком ДТП у Дубоссар

Крышу внедорожника Mitsubishi полностью сплющило, машина несколько раз перевернулась — казалось, что трагедии было не избежать.

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Автомобиль, в котором находилась семья с маленьким ребенком, перевернулся перед подъемом на гору близ села Дзержинское в Приднестровье.

К месту происшествия выехали скорая, спасатели и милиция. На месте происшествия выяснилось, что в машине Mitsubishi, кроме водителя, находились его жена и 4-летний ребенок. Очевидцы ДТП вытащили их из автомобиля еще до приезда экстренных служб.

Семья возвращалась домой в Бендеры. На горе водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Автомобиль сошел с трассы, несколько раз перевернулся и упал на крышу.

По счастливой случайности никто не пострадал, водитель и пассажиры отделались синяками и царапинами.

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