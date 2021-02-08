Шагайте осторожно: За выходные более 250 человек пострадали из-за падений на льду

Служба экстренной помощи предупреждает об участившихся случаях получения травм при падении на скользкой поверхности.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Шестого и седьмого февраля за помощью из-за травм, полученных при падении, обратились 258 человек. Об этом в социальных сетях сообщает Служба экстренной помощи 112.

"Опасность сохраняется и сегодня: улицы покрыты льдом, дорога скользкая, иногда заснеженная, поэтому будьте осторожны при движении, не спешите, чтобы не попасть в аварию. Также обращайте внимание на сосульки и куски льда, которые могут падать с крыш", – говорится в сообщении экстренной службы.

Напомним, в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей на дорогах.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, предупреждение будет действовать до 11.00 вторника 9 февраля. "В указанный период на большей части территории республики сохранится гололед, на дорогах гололедица", – сказано в сообщении Госгидрометео.

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