Недоглядели: в Рыбницком районе малыш перевернул на себя казан с едой

ТИРАСПОЛЬ, 8 фев – Sputnik. В дежурную часть Рыбницкого отделения внутренних дел поступило сообщение из районной больницы. Врачи сообщили, что к ним с ожогами был доставлен годовалый мальчик.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили: в одном из частных домов селе Выхватинцы 38-летняя мама поставила горячий казан с приготовленной пищей на пол. Сама отлучилась в ванную", – рассказали в МВД Приднестровья.

В это время ее 10-летний сын зашел в кухню попить воды. За братом поспешил годовалый малыш. По неосторожности он зацепил ножкой горячую посуду. Кипяток попал на левое бедро и часть туловища ребенка.

Родители привезли мальчика в больницу, где он был госпитализирован в отделение гнойной хирургии. Врачи диагностировали ожоги 4% тела I–II степени. Ребенок пока находится под наблюдением. Специалисты говорят, он идет на поправку.

Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают: не оставляйте кипяток, лекарства, колюще-режущие предметы и бытовую химию в зоне досягаемости детей. Беспечность взрослых может привести к плачевным последствиям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova