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Кладбище, кресты. Иллюстративное фото.

Мэрия Кэрпинен обещает вознаграждение за сведения о вандалах

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210209/33545628/maria-karpineny-voznagrjdenie-svedeni-vndaly.html

На кладбище села неизвестные злоумышленники устроили настоящий погром, они разрушили множество надгробий.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. После того, как в селе Кэрпинены Хынчештского района неизвестные осквернили не менее 20 могил, местные власти обратились к общественности с просьбой сообщить любую информацию о вандалах.

"Кто нарушил покой покинувших нас? Куда мы идем, если у нас больше нет ничего святого?", – говорится в публикации на Facebook-странице администрации населенного пункта.

Примэрия предлагает вознаграждение людям, знающим, кто это сделал, или информацию, которая может привести к обнаружению злоумышленников.

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