Мэрия Кэрпинен обещает вознаграждение за сведения о вандалах

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. После того, как в селе Кэрпинены Хынчештского района неизвестные осквернили не менее 20 могил, местные власти обратились к общественности с просьбой сообщить любую информацию о вандалах.

"Кто нарушил покой покинувших нас? Куда мы идем, если у нас больше нет ничего святого?", – говорится в публикации на Facebook-странице администрации населенного пункта.

Примэрия предлагает вознаграждение людям, знающим, кто это сделал, или информацию, которая может привести к обнаружению злоумышленников.

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