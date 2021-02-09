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Нож

Попытку убийства выдал за желание умереть в один день с бывшей

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Уголовное дело на жителя Григориополя, покушавшегося на жизнь своей бывшей супруги, передано в судебную инстанцию.

ТИРАСПОЛЬ, 9 фев – Sputnik. В Управлении Cледственного комитета города Григориополь и Григориопольского района завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство. В совершении преступления обвиняется 38-летний Дмитрий Францужан.

После официального расторжения брака мужчина остался жить в доме своей жены, занимал вторую половину. Однако конфликты между бывшими супругами не прекратились.

"С мая 2020 года женщина неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу скандалов, которые устраивал ей бывший муж. За оскорбления и нанесение побоев мужчину трижды привлекали к административной ответственности", - рассказали в Следственном комитете.

Исправительное учреждение.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Мошенники, которыми руководил заключенный, задержаны
Во время очередного конфликта Францужан в состоянии алкогольного опьянения предпринял попытку убийства бывшей жены. Ножом пытался нанести ей удары в область шеи. Женщина оказывала сопротивление и хваталась за лезвие ножа. Несколько ударов все-таки достигли цели. Увидев ее на полу истекающей кровью, мужчина нанес ножевое ранение шеи и себе.

"Трагедию предотвратили соседи, сбежавшиеся на крик женщины. Вызвали к месту происшествия милицию и скорую помощь. Пострадавших госпитализировали. У обоих ранения оказались не опасными", - пояснили в следствии.

Францужан в тот же день сбежал из медучреждения и в течение месяца скрывался от правоохранительных органов, боясь привлечения к уголовной ответственности. Но вскоре его задержали.

На допросе свое поведение мужчина объяснил тем, что хотел умереть с бывшей женой в один день, убить сначала ее, а потом себя. В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым.

Мужчина в настоящее время содержится под стражей. Уголовное дело на него отправили в суд.

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Теги:
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