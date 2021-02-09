Попытку убийства выдал за желание умереть в один день с бывшей

ТИРАСПОЛЬ, 9 фев – Sputnik. В Управлении Cледственного комитета города Григориополь и Григориопольского района завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство. В совершении преступления обвиняется 38-летний Дмитрий Францужан.
После официального расторжения брака мужчина остался жить в доме своей жены, занимал вторую половину. Однако конфликты между бывшими супругами не прекратились.
"С мая 2020 года женщина неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу скандалов, которые устраивал ей бывший муж. За оскорбления и нанесение побоев мужчину трижды привлекали к административной ответственности", - рассказали в Следственном комитете.
"Трагедию предотвратили соседи, сбежавшиеся на крик женщины. Вызвали к месту происшествия милицию и скорую помощь. Пострадавших госпитализировали. У обоих ранения оказались не опасными", - пояснили в следствии.
Францужан в тот же день сбежал из медучреждения и в течение месяца скрывался от правоохранительных органов, боясь привлечения к уголовной ответственности. Но вскоре его задержали.
На допросе свое поведение мужчина объяснил тем, что хотел умереть с бывшей женой в один день, убить сначала ее, а потом себя. В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым.
Мужчина в настоящее время содержится под стражей. Уголовное дело на него отправили в суд.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>