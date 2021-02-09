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Кулак.

Связали, избили, ограбили: не кого-нибудь, а односельчанина

© CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210209/33553270/svyazi-i-izbili-dvoe-muzhchin-ograbili-po-banditski-svoego-soseda.html

Двое мужчин из Рышканского района поступили со своим земляком совсем не по-соседски: они задумали вытрясти из него максимально большие деньги.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. По подозрению в разбое и шантаже задержаны двое мужчин в возрасте 35 и 36 лет. Оба они жители села Бородений Ной Рышканского района. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП). 

По данным источника, установлено, что в ночь с 3 на 4 февраля подозреваемые проникли в дом своего 25-летнего соседа, где избили его и связали. После чего они вынесли всю мебель и отняли 4000 леев.

"Затем подозреваемые угрожали и шантажировали потерпевшего, чтобы он отдал им еще 5 000 леев в кратчайшие сроки", – отметили в ГИП. 

Сумочка.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Благодаря оперативному вмешательству полиции при поддержке спецподразделения Fulger подозреваемые были задержаны.

Выяснилось, что это не первое нарушение закона со их стороны. Ранее они были судимы за взлом и групповые кражи в особо крупных размерах.

Возбуждено два уголовных дела по фактам разбоя и шантажа.

Мужчин задержали на 30 суток, им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

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