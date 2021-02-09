21:53 09 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.06
  • USD17.50
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Ружье.

Собирались на охоту: детей с двустволкой вовремя заметили в лесу

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210209/33553890/sobiralis-na-okhotu-detey-s-dvustvolkoy-vovremya-zametili-v-lesu.html

Несовершеннолетние на допросе в присутствии родителей рассказали, где взяли оружие и боеприпасы к нему.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. В лесополосе у села Мэгдачешты Криулянского района были задержаны двое несовершеннолетних 12 и 14 лет с охотничьим ружьем и патронами к нему. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Полиция.
© Sputnik
"Стрелок в BMW на Измаильской" — оружие оказалось игрушкой

Патруль, обходивший охотничьи угодья с целью предупреждения браконьерства, обнаружил "добытчиков", которые, к счастью, зарядить ружье дети не успели.

В присутствии родителей на вопрос, откуда они взяли оружие, один из несовершеннолетних заявил, что он нашел его на чердаке дедушкиного дома вместе с тремя патронами.

В результате проверки полицейские установили, что оружие не было зарегистрировано в госреестре и хранилось у владельца незаконно. На данный момент правоохранители продолжают проверку.

Полиция просит родителей не оставлять своих детей без присмотра и хранить оружие в соответствии с законом, чтобы не допустить опасных для жизни ситуаций.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

На какую дичь охотиться в новом сезоне: кабмин утвердил список
Гриб, да не тот: трофеи "тихой охоты" могут быть опасны
Мыши - для слабаков: русский кот охотится на медведей - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок The Moon Girl фотографа Kamila J. Gruss, победивший в номинации National Awards (Польша) конкурса 2021 Sony World Photography Awards.
Фото: Человек и мир - жизнь сквозь объектив
Netherlands: Emergency declared as rare snowstorm hits Amsterdam.
Видео: Чрезвычайное положение в Амстердаме после эпической снежной бури
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться