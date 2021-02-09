Собирались на охоту: детей с двустволкой вовремя заметили в лесу

Несовершеннолетние на допросе в присутствии родителей рассказали, где взяли оружие и боеприпасы к нему.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. В лесополосе у села Мэгдачешты Криулянского района были задержаны двое несовершеннолетних 12 и 14 лет с охотничьим ружьем и патронами к нему. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Патруль, обходивший охотничьи угодья с целью предупреждения браконьерства, обнаружил "добытчиков", которые, к счастью, зарядить ружье дети не успели.

В присутствии родителей на вопрос, откуда они взяли оружие, один из несовершеннолетних заявил, что он нашел его на чердаке дедушкиного дома вместе с тремя патронами.

В результате проверки полицейские установили, что оружие не было зарегистрировано в госреестре и хранилось у владельца незаконно. На данный момент правоохранители продолжают проверку.

Полиция просит родителей не оставлять своих детей без присмотра и хранить оружие в соответствии с законом, чтобы не допустить опасных для жизни ситуаций.

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