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На месте происшествия.

Фото: 20-летний водитель BMW снес бетонный столб в Сороках

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210209/33554557/photo-20-letniy-voditel-bmw-snes-betonnyy-stolb-v-sorokakh.html

Погода на улице доставляет автомобилистам много хлопот, но не она одна виновата во всех происходящих авариях.

КИШИНЕВ 9 фев - Sputnik. Автомобиль молодого человека за считанные секунды превратился в груду металлолома. Транспортное средство на полном ходу врезалось в электрический столб, причем удар был настолько сильным, что опора повалилась на землю.

По словам пресс-секретаря сорокской полиции Светланы Талпэ, 20-летний водитель не учел погодные условия и не оборудовал машину в соответствии с ездой в подобных условиях.

S-a izbit cu mașina de un pilon de electricitate
© Photo : IP Soroca
Столб упал как подкошенный.

В результате водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, разбил машину и нанес ущерб городской инфраструктуре.

S-a izbit cu mașina de un pilon de electricitate
© Photo : IP Soroca
Его верхушка оказалась на проезжей части.

Результат анализа крови на алкоголь установил, что молодой человек не находится в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

S-a izbit cu mașina de un pilon de electricitate
© Photo : IP Soroca
Жертв нет, ущерб немалый.

Правоохранительные органы призывают водителей вести машину осторожно и не подвергать опасности свою жизнь и безопасность окружающих.

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