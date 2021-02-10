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Фото: Сообщение о бомбе в кишиневском суде – зона оцеплена, люди эвакуированы

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210210/33567057/soobschenie-o-bombe-v-kishinevskom-sude-zona-otseplena-lyudi-evakuirovany.html

Специализированные службы проверяют сообщение о бомбе в здании суда столичного сектора Чеканы. Сотрудники полиции ищут человека, который совершил звонок.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Неизвестная женщина сообщила о взрывоопасном предмете в здании суда столичного сектора Чеканы. Об этом заявили в пресс-службе Инспектората полиции Кишинева.

В структуре уточнили, что на место сразу же отправились все специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования управления полиции Кишинева, опергруппа Инспектората полиции Чекан, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh.

"Сотрудники правоохранительных органов немедленно окружили территорию и эвакуировали всех сотрудников и граждан, которые на тот момент находились внутри здания. Сейчас все специализированные службы работают на месте. Принимаются меры для установления личности звонившего человека. Выясняются все обстоятельства", – отметили в полиции.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

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