Спецоперация правоохранителей: задержана группа наркоторговцев

У злоумышленников изъяли 8 килограммов марихуаны, а также 10 тысяч долларов США. Партию наркотиков могли готовить к отправке в другую страну.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Сотрудники полиции в сотрудничестве с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали пятерых членов преступной группы.

Как отметили в Генинспекторате полиции, при обысках было изъято 8 килограммов марихуаны, 10 тысяч долларов, мобильные телефоны, а также записи с информацией о преступной деятельности.

Перевозчик наркотических веществ и двое соучастников были взяты с поличным. Позже задержали еще двух участников ОПГ. Все подельники заключены под стражу на 30 дней.

"Количество найденных наркотических веществ достаточно велико, вероятно, их готовили для отправки в другую страну", – уточнил источник.

Согласно законодательству, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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