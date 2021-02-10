Подростков вернули домой: причина их побега поражает своей нелепостью

Мальчики скитались по улицам больше недели. Найти их удалось благодаря бдительности охранников одного из супермаркетов.

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев – Sputnik. Двух подростков из приднестровской провинции вернули домой после более чем недельного отсутствия. Привлекли внимание мальчики, когда пытались пройти в подсобное помещение торговой точки в Тирасполе. Подростки объяснили, что хотели там переночевать.

"Сотрудники магазина вызвали милицию. Одним из подростков оказался разыскиваемый Андрей Балабан, вторым – его 15-летний друг. Оба и раньше уходили из дома. О том, что пропал сын, родители второго подростка в милицию не сообщали", – пояснили в МВД Приднестровья.

Как выяснилось, утром первого февраля с невыученными уроками ребята направились в школу. По пути, передумав, решили резко поменять маршрут.

По словам подростков, они гуляли, слушали музыку, а еще зарабатывали деньги – мыли стекла машин. На вырученные средства покупали еду. Ночевали в подъездах.

На вопрос: "Почему ушли из дома?" – ответили так: "Родители заставляют делать уроки, ложиться рано спать и в телефоне запрещают сидеть".

Несовершеннолетние были доставлены в Слободзейский районный отдел внутренних дел. Сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних с ними провели беседу.

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