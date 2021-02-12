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Спецоперация Франции и Молдовы: задержаны подозреваемые в торговле людьми

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Задержанные вербовали молдавских граждан, проживающих в Марселе, чтобы впоследствии принуждать к сексуальным услугам.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. В результате совместных следственных действий молдавских и французских правоохранительных органов в городе Марсель во Франции удалось задержать двух граждан Молдовы и четырех -  из других постсоветских стран. Всех их подозревают в торговле людьми и их сексуальной эксплуатации.

Полицейский. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдову экстрадировали подозреваемую в торговле людьми

По данным следствия, о преступной схеме правоохранительные органы проинформировал один из пострадавших из Молдовы. Впоследствии, благодаря сотрудничеству ответственных служб двух вышеупомянутых стран, были установлены адреса и фигуранты преступной сети во Франции.

"Установлено, что две 30-летние молдавские женщины взяли на себя роль вербовщиков людей из Молдовы во Франции. Одна из женщин была задержана во время операции во Франции, а вторая - в Молдове", - говорится в пресс-релизе полиции. 

Там преступная группа заставляла завербованных женщин оказывать сексуальные услуги в предоставленных ими квартирах, удерживая 60% полученного дохода.

Ежедневно жертвы обслуживали от 3 до 8 клиентов, а отказ в предоставлении сексуальных услуг карался штрафом в 1000 евро. Более того, с ними жестоко обращались, применяя электрошок.

Пострадавших вернули в Молдову, всем оказывается психологическая помощь.

Виновным грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Правоохранительные органы продолжают поиск других жертв и фигурантов дела. 

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