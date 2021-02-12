Видео: Как в Комрате полиция задержала продавца наркотиков

Один из жителей Гагаузии был задержан полицией за транспортировку и сбыт наркотических веществ. Об этом Sputnik заявили в местных правоохранительных органах.

Комрат, 12 фев - Sputnik, Максим Топал. Как рассказали в управлении полиции Гагаузии, в рамках уголовного дела в Комрате 8 февраля был задержан участник преступной группы, 38-летний житель Чадыр-Лунгского района.

В момент задержания у него были обнаружены и изъяты 17 порционных свертков с порошкообразной массой коричневого цвета. Предположительно, речь идет о героине. Кроме того, были найдены и предметы со следами предполагаемого наркотика.

© Photo : Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia В Комрате полиция задержала наркоторговца.

Запрещенные вещества – предположительно наркотики – также были найдены в доме и автомобиле задержанного.

© Photo : Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia В Комрате полиция задержала наркоторговца.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. В случае если вина мужчины будет доказана в суде, виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В управлении полиции АТО Гагаузия призвали жителей автономии проявить гражданскую ответственность и сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах незаконного выращивания наркотических растений и реализации наркотиков.

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