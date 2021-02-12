Видео: Как в Комрате полиция задержала продавца наркотиков

Комрат, 12 фев - Sputnik, Максим Топал. Как рассказали в управлении полиции Гагаузии, в рамках уголовного дела в Комрате 8 февраля был задержан участник преступной группы, 38-летний житель Чадыр-Лунгского района.
В момент задержания у него были обнаружены и изъяты 17 порционных свертков с порошкообразной массой коричневого цвета. Предположительно, речь идет о героине. Кроме того, были найдены и предметы со следами предполагаемого наркотика.
В управлении полиции АТО Гагаузия призвали жителей автономии проявить гражданскую ответственность и сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах незаконного выращивания наркотических растений и реализации наркотиков.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>