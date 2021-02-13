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Паром в Моловата.

Паром в селе Моловата приостановил работу

© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Переправа временно закрыта из-за неблагоприятных погодных условий. Как только позволит погода, ее вновь запустят.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции инормирует о временном приостановление работы парома в селе Моловата. Об возобновит связь между берегами Днестра как только это позволят метеоусловия, уточняет источник.

"Генеральный инспекторат полиции сообщает, что 13 февраля, начиная с 06:00, из-за неблагоприятных погодных условий остановлена ​​деятельность парома Государственного предприятия "Паром Моловата", соединяющего два берега Днестра. Плавучий мост возобновит работу, когда позволят погодные условия", - сообщили в полиции.

В стране продолжает действовать "желтый код" в связи с резким изменении погоды. Предупреждение будет в силе до 17 февраля. Ожидаются снег, мороз и сильный ветер.

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