Серьезное ДТП в Бричанах: есть жертвы

На участке шоссе между селами Котюжаны и Ларга автомобиль вылетел с дорожного покрытия и врезался в дерево.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Два человека погибли в крупной аварии, которая произошла 13 февраля в середине дня в Бричанском районе. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь бричанской полиции Светлана Талпэ.

ДТП произошло между селами Котюжаны и Ларга.

По данным полиции, автомобиль Opel врезался в дерево. В результате столкновения 36-летний водитель и 60-летний пассажир скончались на месте.

Два других пассажира госпитализированы в Бричанскую районную больницу.

Полиция предупреждает всех участников дорожного движения, в особенности на севере страны, о неблагоприятных метеоусловиях на дорогах, что увеличивает риск заносов.

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