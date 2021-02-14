В Чимишлии двое детей отравились угарным газом: один из них погиб

По предварительной версии, виной всему стала самовольно установленная в сельском доме газовая колонка.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Двое мальчиков в возрасте 10 и 7 лет пострадали в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Инцидент произошел накануне вечером в частном доме в селе Фетица Чимишлийского района. По предварительной информации, мальчики зашли в ванную в 20.00, чтобы помыться, и внезапно почувствовали себя плохо. Родители нашли детей без сознания и срочно вызвали медицинскую помощь. Оба ребенка были доставлены в районную больницу.

"Несовершеннолетний 7 лет скончался в больнице. Состояние мальчика 10 лет удовлетворительное, он находится на попечении врачей реанимационного отделения", – говорится в сообщении спасателей.

По версии правоохранительных органов, дети, скорее всего, отравились продуктами горения, исходящими из газовой колонки, самовольно установленной в ванной. Дело расследуют правоохранительные органы.

ГИЧС призывает людей быть очень осторожными при использовании газовых установок. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в их полной работоспособности, чтобы не подвергать опасности свою жизнь.

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