В Кишиневе шквальный ветер повалил несколько новых остановок

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Фотографии и видео упавших от ветра крытых остановок публикуют кишиневцы в социальных сетях.
От сильного ветра пострадали конструкции на улице Садовяну и вблизи Южного автовокзала.
На улице Тестемицану остановка общественного транспорта упала на припаркованные автомобили.
Ранее Государственный гидрометеоцентр объявил "желтый код" метеоопасности из-за резкой смены погоды. Предупреждение будет действовать до 17 февраля.
В Кишиневе осенью 2020 года обновили 28 остановок общественного транспорта. В столичной мэрии тогда отмечали, что до конца года планируется заменить еще около 120 павильонов.
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