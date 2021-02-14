В Кишиневе шквальный ветер повалил несколько новых остановок

Сразу несколько недавно установленных в молдавской столице павильонов для ожидания общественного транспорта оказались поврежденными.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Фотографии и видео упавших от ветра крытых остановок публикуют кишиневцы в социальных сетях.

От сильного ветра пострадали конструкции на улице Садовяну и вблизи Южного автовокзала.

На улице Тестемицану остановка общественного транспорта упала на припаркованные автомобили.

Ранее Государственный гидрометеоцентр объявил "желтый код" метеоопасности из-за резкой смены погоды. Предупреждение будет действовать до 17 февраля.

В Кишиневе осенью 2020 года обновили 28 остановок общественного транспорта. В столичной мэрии тогда отмечали, что до конца года планируется заменить еще около 120 павильонов.

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