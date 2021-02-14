В Яловенском районе дедушка с двумя внуками провалился под лед озера

Пожилой сельчанин решил покатать внуков на санках, даже не допуская мысли, что последствия могут оказаться трагическими.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В селе Мисовка Яловенского района мальчик и его дедушка утонули в ста метрах от собственного дома. Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций.

По предварительной информации, двое несовершеннолетних 13-и и 4-х лет, а также 61-летний мужчина во время катания на санках по озеру рухнули под тонкий лед водоема.

Согласно источнику, к месту происшествия были направлены две спасательные бригады, операция "проходила на расстоянии около 30 метров от берега".

Но живым удалось извлечь только старшего мальчика, младший и 61-летний мужчина уже были бездыханными.

Обстоятельства дела уточняются.

Спасатели призывают население не выходить на лед водоемов из-за высокой опасности для жизни. По данным ГИЧС, с начала 2021 года в Республике Молдова утонули 7 человек, в том числе два ребенка.

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