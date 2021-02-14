19:44 14 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Коварный лед.

В Яловенском районе дедушка с двумя внуками провалился под лед озера

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
145 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210214/33630642/v-yalovenskom-rayone-dedushka-s-dvumya-vnukami-provalilsya-pod-led-ozera.html

Пожилой сельчанин решил покатать внуков на санках, даже не допуская мысли, что последствия могут оказаться трагическими.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В селе Мисовка Яловенского района мальчик и его дедушка утонули в ста метрах от собственного дома. Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций.

По предварительной информации, двое несовершеннолетних 13-и и 4-х лет, а также 61-летний мужчина во время катания на санках по озеру рухнули под тонкий лед водоема. 

Согласно источнику, к месту происшествия были направлены две спасательные бригады, операция "проходила на расстоянии около 30 метров от берега".

Но живым удалось извлечь только старшего мальчика, младший и 61-летний мужчина уже были бездыханными.

Обстоятельства дела уточняются.

Спасатели призывают население не выходить на лед водоемов из-за высокой опасности для жизни. По данным ГИЧС, с начала 2021 года в Республике Молдова утонули 7 человек, в том числе два ребенка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: чудесное спасение – девушка и юноша в Тирасполе провалились под лед
Спасатели выручили из беды лебедя, вмерзшего в лед на Пруте


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Последствия землетрясения в жилом секторе.
Фото: Японская префектура Фукусима – последствия удара подземной стихии
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Работа учреждений начального и общего среднего образования в Молдове 2020/21.
Школы в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться