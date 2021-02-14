19:44 14 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Доступ запрещен –полиция.

На севере Молдовы – два случая суицида женщин

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/05/31915760.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210214/33630931/na-severe-moldovy--dva-sluchaya-suitsida-zhenschin.html

Ежегодно в нашей республике сводят счеты с жизнью почти 500 человек. Количество попыток сделать это как минимум в два раза больше.

КИШИНЕВ, 14 февраля – Sputnik. Обе женщины, тела которых обнаружены в населенных пунктах на севере Молдовы, по предварительным версиям, покончили жизнь самоубийством.

Самоубица
© CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
В Молдове ежегодно совершают самоубийство более 400 человек

Пенсионерка 92 лет была найдена безжизненной на лестнице между этажами многоквартирного дома в городе Сороки. По сообщению соседей, она ранее уже пыталась покончить с жизнью.

Местом второй трагедии, с 41-летней женщиной, стал дом в селе Чулуй Фэлештского района.

В обоих случаях было начато расследование для установления причин, приведших к такому исходу.

Сотни молдаван каждый год кончают жизнь самоубийством

Самоубийство – одна из основных причин смерти в мире. По мнению психологов, основная причина этого явления – депрессивные расстройства.

Согласно средним статистическим данным, за последние несколько лет почти 500 случаев суицида регистрируются ежегодно в Республике Молдова. Количество попыток как минимум в два раза больше.

В 2019 году 467 молдаван покончили жизнь самоубийством, в 2018 году 489 человек свели счеты с жизнью.

Так, по данным Национального агентства общественного здравоохранения, уровень самоубийств среди молдаван в 2019 году составил 13,2 случая на 100 000 жителей (в 2018 году: 13,8 случая на 100 000 жителей).

Особую озабоченность вызывает рост числа эпизодов с участием детей и подростков в Республике Молдова – более 20 случаев ежегодно за последние 10 лет, при этом количество попыток в 5-6 раз больше.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Заключенный ждал смертной казни 23 года и в итоге совершил самоубийство
Эксклюзив - назван мотив, подтолкнувший мать к инсценировке самоубийства сына


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Последствия землетрясения в жилом секторе.
Фото: Японская префектура Фукусима – последствия удара подземной стихии
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Работа учреждений начального и общего среднего образования в Молдове 2020/21.
Школы в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться