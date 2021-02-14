На севере Молдовы – два случая суицида женщин

Ежегодно в нашей республике сводят счеты с жизнью почти 500 человек. Количество попыток сделать это как минимум в два раза больше.

КИШИНЕВ, 14 февраля – Sputnik. Обе женщины, тела которых обнаружены в населенных пунктах на севере Молдовы, по предварительным версиям, покончили жизнь самоубийством.

Пенсионерка 92 лет была найдена безжизненной на лестнице между этажами многоквартирного дома в городе Сороки. По сообщению соседей, она ранее уже пыталась покончить с жизнью.

Местом второй трагедии, с 41-летней женщиной, стал дом в селе Чулуй Фэлештского района.

В обоих случаях было начато расследование для установления причин, приведших к такому исходу.

Сотни молдаван каждый год кончают жизнь самоубийством

Самоубийство – одна из основных причин смерти в мире. По мнению психологов, основная причина этого явления – депрессивные расстройства.

Согласно средним статистическим данным, за последние несколько лет почти 500 случаев суицида регистрируются ежегодно в Республике Молдова. Количество попыток как минимум в два раза больше.

В 2019 году 467 молдаван покончили жизнь самоубийством, в 2018 году 489 человек свели счеты с жизнью.

Так, по данным Национального агентства общественного здравоохранения, уровень самоубийств среди молдаван в 2019 году составил 13,2 случая на 100 000 жителей (в 2018 году: 13,8 случая на 100 000 жителей).

Особую озабоченность вызывает рост числа эпизодов с участием детей и подростков в Республике Молдова – более 20 случаев ежегодно за последние 10 лет, при этом количество попыток в 5-6 раз больше.

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