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Полиция

Осторожно, гололед: на скользкой дороге в Кишиневе перевернулся Porsche

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (192)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210215/33646250/ostorozhno-gololed-na-skolzkoj-doroge-v-kishineve-perevernulsya-porsche.html

Полиция напоминает, что в сложных погодных условиях водителям необходимо особое внимание и навыки вождения на скользких дорогах.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В Кишиневе на одной из улиц перевернулся автомобиль Porsche Cayenne.

Инцидент произошел около 16.30, сообщает полиция. Водитель кроссовера не справился с управлением на скользкой дороге, автомобиль занесло, в результате машина перевернулась на крышу.

К счастью, во время ДТП никто не пострадал. Правоохранительные органы установили, что за рулем автомобиля находилась 50-летняя женщина, которая по неосторожности допустила ошибку.

Водителю грозят 6 штрафных пунктов и 1500 леев штрафа.

На днях два человека погибли в крупной аварии, которая произошла в Бричанском районе. ДТП произошло между селами Котюжаны и Ларга.

По данным полиции, автомобиль Opel врезался в дерево. В результате столкновения 36-летний водитель и 60-летний пассажир скончались на месте.

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Тема:
События Кишинева (192)

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Теги:
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