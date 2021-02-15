Осторожно, гололед: на скользкой дороге в Кишиневе перевернулся Porsche

Полиция напоминает, что в сложных погодных условиях водителям необходимо особое внимание и навыки вождения на скользких дорогах.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В Кишиневе на одной из улиц перевернулся автомобиль Porsche Cayenne.

Инцидент произошел около 16.30, сообщает полиция. Водитель кроссовера не справился с управлением на скользкой дороге, автомобиль занесло, в результате машина перевернулась на крышу.

К счастью, во время ДТП никто не пострадал. Правоохранительные органы установили, что за рулем автомобиля находилась 50-летняя женщина, которая по неосторожности допустила ошибку.

Водителю грозят 6 штрафных пунктов и 1500 леев штрафа.

На днях два человека погибли в крупной аварии, которая произошла в Бричанском районе. ДТП произошло между селами Котюжаны и Ларга.

По данным полиции, автомобиль Opel врезался в дерево. В результате столкновения 36-летний водитель и 60-летний пассажир скончались на месте.

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