В результате ДТП в Теленештах погиб 27-летний мужчина

Водитель микроавтобуса не убедился в безопасности маневра, выезжая на главную дорогу, что и стало причиной аварии.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Теленешстском районе на трассе Кишинев-Сороки произошла авария, в которой погиб 27-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции.

Прибыв на место происшествия, полиция выяснила, что 34-летний мужчина, уроженец Флорешт, передвигаясь на автомобиле Volkswagen по трассе R14 неподалеку от Негурен с четырьмя пассажирами, совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter, за рулем которого находился 60-летний мужчина из Теленешт: не удостоверившись в безопасности маневра, он свернул со второстепенной дороги на трассу R14.

"В результате ДТП один из пассажиров Volkswagen скончался по дороге в больницу, другие с различными травмами были доставлены в районную больницу Теленешт", - сообщили в полиции.

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