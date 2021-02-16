Видео и фото: пожар в центре Кишинева – последствия происшествия

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Пожар произошел на остановке общественного транспорта на столичном бульваре К. Негруцци. Загорелся заброшенный киоск, который прилегал к остановке. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики Лилиана Пушкашу.

"Звонок в Единую службу спасения поступил в 05.50. Огонь охватил 30 квадратных метров заброшенного киоска. Жертв нет. Над тушением возгорания работали три бригады пожарных. Причины выясняются", – заявила Пушкашу.

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