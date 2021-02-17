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Пожар в магазине.

В кишиневском торговом центре вспыхнул бутик

© Sputnik / Asatur Yesayants
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210217/33673406/v-kishinevskom-molle-vspykhnul-butik.html

Занявшееся пламя было ликвидировано силами сотрудников молла, но причины инцидента будут расследоваться соответствующими государственными службами.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В среду днем в столичном торговом центре загорелся один из бутиков. Если судить по кадрам, снятым на камеру мобильного телефона одним из очевидцев, пожар мог разгореться нешуточный, перекинься пламя на соседние торговые площади.

Как сообщили Sputnik Молдова в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел республики, возгорание в итоге было ликвидировано силами сотрудников торгового центра.

"Пожарные расчеты на место происшествия не выезжали, поскольку на экстренный номер 112 не поступило соответствующего вызова. Однако это не отменяет необходимости проведения тщательного расследования причин возгорания и выявления виновных", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователям предстоит выяснить, был ли произошедший инцидент результатом чьей-то халатности или же имел место злой умысел и намеренный поджог.   

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Теги:
торговый центр, пожар


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