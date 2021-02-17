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Видео: Дело на миллион: в Сороках выявили канал контрабанды денежных средств

© Sputnik / Mihai Caraus
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Злоумышленники организовали преступную схему, по которой ввозили в Молдову крупные суммы в разных валютах.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Двух жителей Сорок, 30 и 50 лет, задержали за нелегальный провоз через государственную границу крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП).

"Установлено, что организаторы, пользуясь услугами водителей маршрутов Молдова-Украина, контрабандным путем ввозили в республику евро, доллары и украинские гривны. Затем эти деньги незаконно вводили в оборот", - говорится в сообщении ГИП. 

Расследуя это дело правоохранители сумели задержать с поличным водителя в Сороках, при котором обнаружили 636 тысяч украинских гривен, что составляет порядка миллиона леев.

Согласно законодательству, за контрабанду виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

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