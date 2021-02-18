Сразу три ограбления и убийство за ночь совершены в одном из сел Молдовы

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Сразу три ограбления и одно убийство совершены в селе Каракуй Хынчештского района прошлой ночью. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД республики.
"Двое несовершеннолетних 16 и 17 лет распивали вместе спиртное. После чего ограбили женщину. Затем они убили ножом местного жителя, которому было 45 лет. После совершили еще две кражи. Оба задержаны", – отметили в инспекторате.
По информации источника, на месте происшествия работают следователи и сотрудники Инспектората полиции Хынчешт.
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