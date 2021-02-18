Разбой в Каракуе: подросток совершил пять нападений и одно убийство за ночь

За одну ночь несовершеннолетний успел совершить пять разбойных нападений. Одно из них закончилось убийством.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Полиция сообщила подробности серии грабежей и одного убийства, совершенных в селе Каракуй Хынчештского района прошлой ночью.

За одну ночь 17-летний подозреваемый сумел совершить убийство и по меньшей мере пять грабежей. Молодой человек, угрожая ножом, вымогал деньги у жителей села, причем одна из попыток грабежа закончилась убийством.

Как сообщили в полиции, 18 февраля в 02.30 в полицию Хынчешт обратилась 37-летняя женщина из Каракуя, которая сообщила, что неизвестный вошел в ее дом с острым предметом в руке, угрожал физической расправой и потребовал денег. Испугавшись, женщина вынула из сумочки около 600 леев и отдала нападавшему.

Пострадавшая сообщила полиции приметы грабителя: это был молодой человек около 16-17 лет, одетый в темную куртку со светоотражающими полосами.

Покинув место происшествия в поисках подозреваемого, описанного потерпевшей, сотрудники милиции заметили дом с открытой калиткой и дверью. При входе они обнаружили труп мужчины 44 лет с ножевым ранением в области шеи.

В то же время в полицию Хынчешт поступил телефонный звонок от 52-летнего мужчины, который сообщил, что молодой человек проник в дом его 82-летнего отца, чтобы потребовать денег.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по показаниям пожилого мужчины установили, что он пострадал физически: ему был нанесен удар ножом в область головы. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

"Находясь в доме 82-летнего мужчины, полицейские получили еще одно телефонное сообщение о новом нападении, на этот раз на 77-летнюю женщину. Молодой человек пытал ее, требуя денег. В настоящее время женщина находится в больнице", — сообщили в полиции.

Полиция Хынчешт ночью была поднята по тревоге, и во время оперативных мероприятий за одним из сельских домом был замечен человек, пытавшийся спрятаться. При этом он подходил под описание, полученное от жертв нападений.

"Задержанный полицией 17-летний житель села Каракуй находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он частично признал свою вину, а при личном досмотре у него были обнаружены и изъяты деньги, которые, предположительно, были получены от потерпевших", — сообщают правоохранители.

Позже, во время документирования происшествий, в полицию поступил телефонный звонок об еще одном нападении. Молодой человек вошел в дом 71-летнего мужчины, которому он также угрожал ножом и требовал денег. Пострадавший отдал агрессору 1500 леев.

По всем этим случаям возбуждены уголовные дела, в которых будут установлены все обстоятельства, а также возможное соучастие других лиц в совершении преступлений.

Молодой человек был задержан на 24 часа. Ему будут предъявлены обвинения в грабеже и умышленном убийстве. По закону он может получить до 15 лет тюрьмы.

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