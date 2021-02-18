Фото: Неудачный эксперимент - школьница попала в больницу прямо из класса

"Детская шалость" в одном из учебных заведений закончилась травмами: учащиеся разлили санитайзер на парту и подожгли его.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В Кишиневе 15-летняя школьница попала в больницу с ожогами после того, как вместе с двумя одноклассниками пытались провести "эксперимент". Об этом сообщили в пресс-службе кишиневской полиции.

Согласно информации, инцидент произошел 17 февраля около 13.35 в средней школе пригорода Кишинева - Дурлештах.

По данным следствия, поступило сообщение о травмах несовершеннолетнего. На место выехала оперативная группа и участковый. Полиция установила, что к делу причастны три ученика: два мальчика и одна девочка, всем им по 15 лет.

"Ученики находились в классе на перемене. Один из них взял санитайзер со стола учителя и налил его на парту. Другой зажигалкой поджег его, а девочка все снимала на мобильный телефон. В процессе горения один из учеников налил еще санитайзер на пламя, произошла вспышка, школьница получила ожоги", - говорится в сообщении полиции.

Пострадавшей оказали первую помощь и госпитализировали.

В учебном заведении всех троих участников инцидента характеризовали как учеников с хорошей успеваемостью. Несовершеннолетние и их родители ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Полиция уведомила об инциденте компетентные органы. Для установления всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.

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