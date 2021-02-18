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Машина скорой медицинской помощи

Трагедия в гагаузском селе: работник умер на виноградной плантации

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210218/33688156/tragediya-v-gagauzskom-sele-rabotnik-umer-na-vinogradnoy-plantatsii.html

Правоохранительные органы расследуют случай гибели человека, который произошел в четверг в населенном пункте Томай.

КОМРАТ, 18 фев - Sputnik, Максим Топал. На виноградной плантации в селе Томай АТО Гагаузия во время проведения сезонных работ скончался 48-летний мужчина. 

Как сообщается, около 14.36 работнику внезапно стало плохо, он упал на землю. Сбежавшиеся на место люди вызвали скорую помощь, однако мужчина умер до приезда врачей. 

Начальник сельхозбригады Сергей Гаргалык находился неподалеку. По его словам, работник ранее не обращался за медпомощью.

Скорая помощь
© Sputnik / Sergey Pivovarov
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"Все произошло прямо на поле, где люди обрезали виноград. Я находился в 20 метрах. Меня позвала его напарница, сказав, что мужчина посинел и просто упал. Больше он в себя не пришел. Мы созвонились с его семейным врачом. Она сказала, что он никогда ничем не болел и за медицинской помощью не обращался. У врача даже нет его медицинской карточки", - сказал Sputnik Сергей Гаргалык.

Факт случившегося подтвердили и в Управлении полиции АТО Гагаузия. По словам пресс-секретаря ведомства Оксаны Гаценко, информация о смерти 48-летнего мужчины поступила в полицию примерно в 15.00 от фельдшера бригады скорой помощи.

Случай расследуют представители правоохранительных органов и трудовой инспекции.

Идет проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.

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