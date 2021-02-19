Пожар в столичном секторе Чеканы: что произошло

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Пожар произошел утром в пятницу в столичном секторе Чеканы – загорелся киоск на улице П. Заднипру. Пострадавших нет. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказала пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.
По ее словам, звонок в Единую службу спасения 112 поступил в 08.01. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Огонь потушили в 08.13.
Сообщается, что возгорание произошло в киоске по ремонту обуви. В результате инцидента никто не пострадал.
Специалистам предстоит выяснить причины происшествия.
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