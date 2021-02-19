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Пожарная машина

Пожар в столичном секторе Чеканы: что произошло

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210219/33694441/pozhar-v-stolichnom-sektore-chekany-chto-proizoshlo.html

Утренний пожар в Кишиневе: спасателям удалось потушить возгорание в течение порядка 10 минут. В результате происшествия никто не пострадал.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Пожар произошел утром в пятницу в столичном секторе Чеканы – загорелся киоск на улице П. Заднипру. Пострадавших нет. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказала пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу. 

Пожарный на месте происшествия
© CC0 / Pixabay / skeeze
Видео и фото: пожар в центре Кишинева – последствия происшествия

По ее словам, звонок в Единую службу спасения 112 поступил в 08.01. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Огонь потушили в 08.13.

Сообщается, что возгорание произошло в киоске по ремонту обуви. В результате инцидента никто не пострадал.

Специалистам предстоит выяснить причины происшествия.

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