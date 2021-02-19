Прошли обыски в администрации тюрем Молдовы - подробности

В Национальной администрации пенитенциарных учреждений прошли обыски. Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, с каким делом связаны эти следственные действия.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. В ряде служебных помещений Национальной администрации пенитенциарных учреждений в пятницу прошли обыски, об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур.

По его словам, обыски прошли при поддержке сотрудников прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

"Причина обысков связана с расследованием в отношении одного из заместителей в администрации в связи злоупотреблением служебным положением в интересах преступной организации", - написал Гайтур.

Он уточнил, что это дело отличается от расследуемого прокуратурой Кишинева дела о мошенничестве с банковскими картами в пенитенциаре № 18 в Брэниште.

"Были изъяты документы, устройства хранения информации и другие предметы, имеющие отношение к объекту расследования", - подчеркнул Гайтур.

Детали он предоставил в связи с арестом на 15 дней заместителя директора Национальной администрации тюрем Сергея Демченко.

Демченко в настоящее время подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

Согласно молдавскому законодательству, такие преступления наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет (часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova