Кошмарный пожар в Сынжерее: есть жертвы

Пожилая женщина погибла в собственном доме. Первые версии пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи и невнимательное обращение с открытым огнем, однако точную причину еще предстоит установить.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В молдавском городе Сынжерей пожилая женщина погибла в пожаре, который произошел в ее доме. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Милеску Спэтару. На место происшествия прибыли два пожарных расчета.

"В процессе тушения возгорания сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям обнаружили частично обугленное тело 68-летней хозяйки дома. Произошедшее расследуется", – уточнили в структуре.

Предварительные версии происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи и невнимательное обращение с открытым огнем.

"Окончательную причину предстоит установить специалистам. Пожарные обращают внимание на то, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы предотвратить опасные ситуации", – отметили в инспекторате.

За последние сутки помощь спасателей потребовалась в 39 случаях.

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