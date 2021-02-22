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ДТП в Максимовке.

В Новоаненском районе в ДТП погиб мотоциклист

© Photo : IP Anenii Noi
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210222/33723915/v-novoanenskom-rayone-v-dtp-pogib-mototsiklist.html

Водитель двухколесного транспортного средства был выброшен на дорогу после столкновения с припаркованной машиной.

КИШИНЕВ, 22 февраля - Sputnik. Водитель мотоцикла погиб вечером 21 февраля в селе Максимовка Новоаненского района. 

Accident grav la Maximovca, Anenii Noi
© Photo : IP Anenii Noi
На месте происшествия

Пресс-секретарь инспектората полиции Новых Анен Олеся Герман сообщила Sputnik Moldova, что мужчина, проживавший в селе Балцата, Криулянского района, превысил скорость и потерял контроль над мотоциклом.

Он врезался в припаркованную на обочине машину. Удар был настолько сильным, что мотоциклиста выбросило на дорогу.

Из-за полученных травм мужчина скончался до прибытия медицинской бригады.

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