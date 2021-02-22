В Новоаненском районе в ДТП погиб мотоциклист

Водитель двухколесного транспортного средства был выброшен на дорогу после столкновения с припаркованной машиной.

КИШИНЕВ, 22 февраля - Sputnik. Водитель мотоцикла погиб вечером 21 февраля в селе Максимовка Новоаненского района.

© Photo : IP Anenii Noi На месте происшествия

Пресс-секретарь инспектората полиции Новых Анен Олеся Герман сообщила Sputnik Moldova, что мужчина, проживавший в селе Балцата, Криулянского района, превысил скорость и потерял контроль над мотоциклом.

Он врезался в припаркованную на обочине машину. Удар был настолько сильным, что мотоциклиста выбросило на дорогу.

Из-за полученных травм мужчина скончался до прибытия медицинской бригады.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova