Видео: На юге Молдовы пограничники задержали восьмерых браконьеров

Охотники устроили настоящий митинг на участке пограничной полиции, из-за чего были помещены под стражу.

Пограничники из регионального управления "Юг" поймали нескольких охотников из города Кагула, сел Кукоара и Киркань, подозреваемых в браконьерстве. Владея лицензией на отстрел лисиц, они вели охоту на кабанов. Более того, будучи застигнутыми на месте преступления, браконьеры попытались скрыться с места происшествия, сообщает пресс-служба погранполиции.

Утром 21 февраля восемь охотников пришли в Готешский участок пограничной полиции, чтобы получить разрешение на доступ в приграничную зону для охоты на лисиц. Через два часа мобильный патруль пограничников заметил две машины и группу людей, стреляющих из дробовиков по стаду кабанов.

Полицейская опергруппа была предупреждена и выехала на место для проведения необходимой проверки. На месте происшествия пограничная полиция обнаружила пять подстреленных кабанов и несколько патронов калибра 12 мм, разбросанных по полю.

До прибытия патруля преступникам удалось бежать. Вскоре охотников опознали. Изначально они не стали сотрудничать с пограничной полицией, устроив настоящий митинг в приграничной зоне. В конце концов люди были задержаны и доставлены на допрос в штаб Южного регионального погрануправления.

В то же время об этом случае были уведомлены представители Национального агентства общественного здравоохранения (ANSA), которые проведут медико-санитарную экспертизу. Охотничье оружие, а также транспортные средства подозреваемых были изъяты.

Сотрудниками уголовного розыска Южного регионального управления пограничной полиции ведется следствие.

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