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Взрыв в жилом доме в Кишиневе

Фото, видео: Взрыв в одном из жилых домов в Кишиневе – есть пострадавшие

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Взрыв произошел на втором этаже в шестиэтажном жилом здании в столичном секторе Ботаника – несущие стены здания не пострадали.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Взрыв произошел в жилом доме в понедельник вечером в одном из спальных районов Кишинева. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, взрыв произошел на втором этаже в шестиэтажке по улице Индепенденцей 12/1.

"Звонок в Единую службу спасения поступил в 20.17. На место происшествия прибыли четыре экипажа спасателей. В результате взрыва на общей кухне повреждены окна и двери в квартирах с 1 по 5 этаж. Несущие стены не пострадали. Спасатели проверили все квартиры, чтобы удостовериться, не оказались ли под завалами люди. Жертв не выявлено, однако, по предварительной информации, двое несовершеннолетних в возрасте одного и 10 лет, а также женщина пострадали", – отметили в ведомстве.

Согласно оперативным данным, детей доставили в муниципальную больницу имени Валентина Игнатенко. Их состояние удовлетворительное. 

"На данный момент на месте работают специализированные службы. Причину и обстоятельства взрыва специалисты выяснят позже", – заключили в инспекторате.

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