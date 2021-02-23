Спасатели назвали возможную причину взрыва в жилом доме на Ботанике

Экспериментальная пожарная лаборатория и специалисты Управления по предотвращению рисков продолжают работать на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) представил первую версию причины взрыва в многоквартирном доме на улице Независимости, 12/1.

По мнению специалистов, расследовавших дело, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего на природном газе. Экспериментальная пожарная лаборатория и специалисты Управления по предотвращению рисков работают на месте для выяснения всех обстоятельств.

Взрыв произошел в понедельник вечером в жилом доме в одном из спальных районов Кишинева. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, ЧП случилось на втором этаже в шестиэтажке по улице Индепенденцей, 12/1.

На место происшествия прибыли четыре экипажа спасателей. В результате взрыва на общей кухне повреждены окна и двери в квартирах с 1-го по 5-й этаж. Несущие стены не пострадали. Спасатели проверили все квартиры, чтобы удостовериться, не оказались ли под завалами люди. Жертв не выявлено, однако, по предварительной информации, двое детей в возрасте одного и 10 лет, а также женщина пострадали.

Согласно оперативным данным, детей доставили в муниципальную больницу имени Валентина Игнатенко. Их состояние удовлетворительное.

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