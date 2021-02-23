При пожаре в Дрокиевском районе погиб двухлетний ребенок

Спасатели выясняют причины возгорания на севере страны, приведшего к гибели маленького ребенка и травмам подростка.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Двухлетний ребенок погиб, а 11-летний пострадал в результате пожара, произошедшего во вторник в одном из жилых домов села Грибова Дрокиевского района. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

В ведомстве уточнили, что звонок в службу 112 поступил в 15.12. На место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые локализовали возгорание в течение получаса.

"В ходе операции спасатели обнаружили частично обгоревшее тело двухлетнего ребенка. У 11-летнего диагностировали ожоги второй степени, полученные при попытке самостоятельно потушить пожар", – сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Полностью возгорание представители экстренных служб ликвидировали в 15.59. Теперь пожарным предстоит выяснить причины случившегося.

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