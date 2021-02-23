20:54 23 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.31
  • USD17.55
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Пожарная машина

При пожаре в Дрокиевском районе погиб двухлетний ребенок

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/19/31802359.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210223/33749631/pri-pozhare-v-drokievskom-rayone-pogib-dvukhletniy-rebenok.html

Спасатели выясняют причины возгорания на севере страны, приведшего к гибели маленького ребенка и травмам подростка.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Двухлетний ребенок погиб, а 11-летний пострадал в результате пожара, произошедшего во вторник в одном из жилых домов села Грибова Дрокиевского района. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

В ведомстве уточнили, что звонок в службу 112 поступил в 15.12. На место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые локализовали возгорание в течение получаса.

"В ходе операции спасатели обнаружили частично обгоревшее тело двухлетнего ребенка. У 11-летнего диагностировали ожоги второй степени, полученные при попытке самостоятельно потушить пожар", – сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Полностью возгорание представители экстренных служб ликвидировали в 15.59. Теперь пожарным предстоит выяснить причины случившегося.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кошмарный пожар в Сынжерее: есть жертвы
Пожар в столичном секторе Чеканы: что произошло
Видео и фото: пожар в центре Кишинева – последствия происшествия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться