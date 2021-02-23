Хитрый вор обманул водителя маршрутки и украл крупную сумму денег

Мошенник узнал, что водитель микроавтобуса везет для передачи конверт с крупной суммой денег, после чего приехал на место встречи и представился получателем конверта.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Сотрудники кишиневской полиции сумели задержать мошенника, предположительно укравшего 400 евро у водителя маршрутного такси.

По данным следствия, злоумышленник узнал, что через водителя маршрутки "Дондюшаны – Кишинев" будет передан конверт, с суммой 400 евро и обманным путем завладел деньгами.

"Мужчина заявил водителю, что пришел за конвертом с деньгами, которые ему передали, а водитель, не подозревая ничего, отдал ему посылку. Но затем пришел настоящий получатель конверта. Пострадавший обратился в полицию", – рассказали в кишиневской полиции.

Как уточнили в ведомстве, по пересчету в национальной валюте Молдовы сумма ущерба составляет 8 489 леев.

По итогам расследования подозреваемый в совершении преступления был идентифицирован и задержан. В ходе допроса он признал свою вину.

Если его вина будет доказана в суде, ему грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или лишение свободы до 3 лет.

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