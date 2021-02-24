Детали пожара в Дрокии, в котором погиб младенец – что сообщили спасатели

Специалисты установили, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при использовании печи, когда дети были одни дома.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Стали известны детали трагедии, произошедшей в селе Грибова Дрокиевского района. Там в результате пожара погиб 2-летний ребенок.

Как сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), наиболее вероятная причина инцидента – нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Такой вывод сделали эксперты после исследования места пожара.

"Специалисты определили, что работающая печь была оставлена ​​под присмотром детей, что привело к возгоранию и распространению огня. В результате пожара пострадали двое несовершеннолетних в возрасте 2 и 11 лет", – отметили в ГИЧС.

© Sputnik / Crina Balea Дом, где произошел пожар.

Младший мальчик погиб, а его старший брат получил ожоги первой степени лица и рук. Дело расследуется правоохранительными органами.

Пожарные напомнили о том, что нельзя оставлять детей одних дома. Также они призвали использовать печи, соблюдая все правила безопасности, чтобы избежать возгорания и отравления угарным газом.

© Sputnik / Crina Balea Дом, где произошел пожар.

По данным ГИЧС, с начала 2021 года в Республике Молдова произошло 310 пожаров, в которых погибло 32 человека, в том числе один несовершеннолетний.

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