Искала полиция, искали помощники: пропавшая девушка в это время была у друзей

Несовершеннолетняя во вторник, 23 февраля, вышла из дома и не вернулась. Спустя два дня ее нашли в соседнем селе.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Полицейские Дрокиевского района со вторника 23 февраля проводили разыскные мероприятия в связи с пропажей несовершеннолетней девушки – она вышла из дома утром 23 февраля и не вернулась.

Генеральный инспекторат полиции Молдовы на своих аккаунтах в соцсетях также попросил помощи в поиске у граждан.

Через двое суток "пропажа" нашлась. Живая и невредимая она находилась у друзей в Дрокиевском районе.

Полицейские выясняют причины такого поступка. Сообщается, что девушка ушла из дома на столь длительное время впервые.

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