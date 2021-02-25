Искала полиция, искали помощники: пропавшая девушка в это время была у друзей

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Полицейские Дрокиевского района со вторника 23 февраля проводили разыскные мероприятия в связи с пропажей несовершеннолетней девушки – она вышла из дома утром 23 февраля и не вернулась.
Генеральный инспекторат полиции Молдовы на своих аккаунтах в соцсетях также попросил помощи в поиске у граждан.
Через двое суток "пропажа" нашлась. Живая и невредимая она находилась у друзей в Дрокиевском районе.
Полицейские выясняют причины такого поступка. Сообщается, что девушка ушла из дома на столь длительное время впервые.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>