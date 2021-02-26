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Видео: в Молдову экстрадировали бежавшего из тюрьмы преступника

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Sputnik Молдова
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Заключенный, совершивший побег из мест заключения в Молдове, был объявлен в международный розыск в 2004 году.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. В Молдову экстрадировали 40-летнего мужчину, объявленного в международный розыск. Его доставили из России самолетом. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).

"Он был объявлен в розыск полицейскими из Кагула в 2004 году из-за побега из Пенитенциара №5. Заключенный был осужден за изнасилование, незаконный оборот наркотиков, шантаж, незаконное хранение оружия и боеприпасов", – отметил источник.

Полицейский. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдову экстрадировали подозреваемую в торговле людьми
Как уточнили в полиции, мужчина находился в Москве. Его удалось найти и задержать благодаря усилиям сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью.

Также оказал свое содействие полномочный представитель Республики Молдова при Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ.

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