Страшная трагедия в Оргееве: годовалый ребенок погиб, упав с печи

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Несчастье произошло в одной из семей села Морозены Оргеевского района. Ребенок в возрасте одного года и пяти месяцев умер, упав с печи. Трагедия случилась в воскресенье утром.
На момент звонка в Единую службу спасения "112" ребенок был еще жив.
Малыша госпитализировали в районную больницу Оргеева, но от полученных травм он скончался. Случай расследуют правоохранительные органы.
Представитель больницы Кристина Онила рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что пациент поступил в медучреждение с диагнозом "тяжелая черепно-мозговая травма" и вскоре впал в кому.
Ребенка экстренно перевели в отделение интенсивной терапии, но он умер спустя семь минут.
По словам Онилы, точную причину смерти еще предстоит установить.
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