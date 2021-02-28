14:40 28 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
Ребенок в больнице. Архивное фото

Страшная трагедия в Оргееве: годовалый ребенок погиб, упав с печи

e-medicina.md
Происшествия
Получить короткую ссылку
10701
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210228/33808742/strashnaya-tragediya-v-orgeeve-mladenets-pogib-upav-s-pechi.html

Полуторагодовалый ребенок погиб в результате несчастного случая. Трагедия произошла в воскресенье утром в Оргеевском районе.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Несчастье произошло в одной из семей села Морозены Оргеевского района. Ребенок в возрасте одного года и пяти месяцев умер, упав с печи. Трагедия случилась в воскресенье утром.

На момент звонка в Единую службу спасения "112" ребенок был еще жив.

Пожарная машина
© Sputnik / Mihai Caraus
При пожаре в Дрокиевском районе погиб двухлетний ребенок
По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Елены Бэетрэу, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции сразу выехали на место инцидента.

Малыша госпитализировали в районную больницу Оргеева, но от полученных травм он скончался. Случай расследуют правоохранительные органы.

Представитель больницы Кристина Онила рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что пациент поступил в медучреждение с диагнозом "тяжелая черепно-мозговая травма" и вскоре впал в кому.

Ребенка экстренно перевели в отделение интенсивной терапии, но он умер спустя семь минут.

По словам Онилы, точную причину смерти еще предстоит установить.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ребенок погиб под колесами автомобиля во Флорештском районе - фото
Ребенок выжил после падения с третьего этажа дома на Ботанике
Трагедия в Калараше — утонул ребенок, который играл на тонком льду бассейна


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Самые яркие кадры минувшей недели
Что-то с памятью стало: Джо Байден едва не провалил Программу по ношению масок
Видеоказус с Джо Байденом: президент США повторил "трюк" Меркель
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться