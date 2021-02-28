Страшная трагедия в Оргееве: годовалый ребенок погиб, упав с печи

Полуторагодовалый ребенок погиб в результате несчастного случая. Трагедия произошла в воскресенье утром в Оргеевском районе.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Несчастье произошло в одной из семей села Морозены Оргеевского района. Ребенок в возрасте одного года и пяти месяцев умер, упав с печи. Трагедия случилась в воскресенье утром.

На момент звонка в Единую службу спасения "112" ребенок был еще жив.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Елены Бэетрэу, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции сразу выехали на место инцидента.

Малыша госпитализировали в районную больницу Оргеева, но от полученных травм он скончался. Случай расследуют правоохранительные органы.

Представитель больницы Кристина Онила рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что пациент поступил в медучреждение с диагнозом "тяжелая черепно-мозговая травма" и вскоре впал в кому.

Ребенка экстренно перевели в отделение интенсивной терапии, но он умер спустя семь минут.

По словам Онилы, точную причину смерти еще предстоит установить.

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