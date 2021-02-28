18:38 28 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
Мужчина нашел дедушку и двоюродного брата мертвыми

Зловещая картина: мужчина пошел навестить деда и брата, но нашел их мертвыми

© Photo : Inspectoratul de Poliție Hâncești
Происшествия
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/1c/33809527.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210228/33810593/zloveschaya-kartina-muzhchina-poshel-navestit-deda-i-brata-no-nashel-ikh-mertvymi.html

За выходные в Молдове произошло несколько трагических происшествий. Еще один, самый страшный эпизод, зафиксирован в Хынчештском районе.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Мужчина из Кишинева в возрасте 33 лет отправился в село Лапушна Хынчештского района, чтобы навестить родственников, но войдя в дом, обнаружил страшную картину. 

Ребенок в больнице. Архивное фото
e-medicina.md
Страшная трагедия в Оргееве: годовалый ребенок погиб, упав с печи
Сначала на полу он увидел бездыханное тело своего 86-летнего дедушки, а затем в соседней комнате нашел повешенным 26-летнего двоюродного брата.

Мужчина сразу же позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол, пока все обстоятельства трагедии неизвестны.

Сейчас расследованием произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Новоаненском районе в ДТП погиб мотоциклист
Детали пожара в Дрокии, в котором погиб младенец – что сообщили спасатели
Серийные убийцы и маньяки в Молдове – история страшных преступлений


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Кишиневские ямы на дорогах
Проклятие автомобилиста: "черные дыры" на дорогах Кишинева
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться