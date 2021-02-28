Зловещая картина: мужчина пошел навестить деда и брата, но нашел их мертвыми

Происшествия 18:21 28.02.2021 Получить короткую ссылку 46 0 0
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Sputnik Молдова
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Александрина Киртоакэ. Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210228/33810593/zloveschaya-kartina-muzhchina-poshel-navestit-deda-i-brata-no-nashel-ikh-mertvymi.html
За выходные в Молдове произошло несколько трагических происшествий. Еще один, самый страшный эпизод, зафиксирован в Хынчештском районе.
КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Мужчина из Кишинева в возрасте 33 лет отправился в село Лапушна Хынчештского района, чтобы навестить родственников, но войдя в дом, обнаружил страшную картину.
Сначала на полу он увидел бездыханное тело своего 86-летнего дедушки, а затем в соседней комнате нашел повешенным 26-летнего двоюродного брата.
Мужчина сразу же позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол, пока все обстоятельства трагедии неизвестны.
Сейчас расследованием произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.
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