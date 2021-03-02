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Полицейская мигалка

Кошмарная ночь в Дубоссарском районе: стрельба и смерть 16-летней девушки

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск мужчины, который совершил несколько выстрелов в направлении двух 16-летних девушек, одна из них позже скончалась в больнице.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Трагедия в населенном пункте Голерканы Дубоссарского района: в результате вспыхнувшей ссоры 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов в направлении двух 16-летних девушек. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы во вторник.

Иллюстративное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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Сообщается, что мужчина отвез несовершеннолетнюю, с которой поссорился, в больницу. Это произошло примерно в 01.30. Затем он скрылся в неизвестном направлении.

"Несовершеннолетняя скончалась в результате полученных ран. Ее подруга, которая получила ранения в область ног, госпитализирована", – сообщили в инспекторате.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства, которые привели к совершению преступления.

"На данный момент предпринимаются меры по поиску и задержанию мужчины", – заключили в инспекторате.

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